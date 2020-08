Nélson Évora tem vínculo até dezembro com o Sporting

Campeão olímpico em Pequim em 2008, Nelson Évora é outro atleta de referência do Sporting que pretende marcar presença em Tóquio. Segundo informações recolhidas por Record, o contrato do especialista no triplo salto termina em dezembro e os leões pretendem acertar a continuidade de Évora em Alvalade. Neste momento decorrem as conversações habituais neste tipo de situações, tendo em vista a renovação do vínculo do saltador de 36 anos, que chegou a Alvalade em 2016. Depois de ter estado ausente no recente Campeonato de Portugal, é expectável que Évora compita este fim de semana pelo Sporting no nacional de clubes, onde deve protagonizar mais um duelo com Pichardo (Benfica).