Nina Kennedy vence salto com vara em Zurique com melhor marca mundial do ano Australiana triunfou com 4,91 metros, em pleno átrio da estação de comboios da cidade

A carregar o vídeo ... Suíços transformam estação central de comboios de Zurique em 'pista' para o salto com vara Suíços transformam estação central de comboios de Zurique em 'pista' para o salto com vara