Noah Lyles sagra-se campeão mundial dos 100 metros

O norte-americano Noah Lyles, que procura a dobradinha nos 100 e 200 metros nos Mundiais de atletismo, em Budapeste, venceu este domingo a final do hectómetro, em 9,83 segundos, o melhor tempo do ano. Aos 26 anos, Lyles, bicampeão em título nos 200 metros, cumpriu o primeiro dos seus objetivos, na prova rainha dos campeonatos, disputada à sua maneira, com um arranque atrasado mas uma velocidade final impressionante.

O candidato a sucessor de Usain Bolt -- num feito duplo que ninguém repetiu desde o jamaicano em 2015 --, impôs-se a Letsile Tebogo, do Botswana, e o britânico Zharnel Hughes, segundo e terceiro classificados, respetivamente, ambos com 9,88, tal como o jamaicano Oblique Seville, quarto.

O norte-americano Chris Coleman, campeão em Doha'2019, não foi além do quinto posto, com 9,92, numa final da qual ficaram afastados o seu compatriota Fred Kerley, que defendia o título conquistado em Oregon'2022, e o italiano Marcell Jacobs, medalha de ouro em Tóquio'2020.