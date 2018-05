Continuar a ler

Seguem-se mais nove maratonas para completar até abril do próximo ano, estando o fecho desta enorme aventura marcado para a edição de 2019 de Boston, a cidade onde tudo começou.Por ser portador de nanismo, John Young é obrigado a um esforço em comparação com os demais competidores. A começar desde logo pelo número de passos que tem de dar para chegar à linha de meta. Enquanto que a maioria dos corredores faz cerca de 35 mil passos, o norte-americano é obrigado a fazer mais do dobro (80 mil).16 de abril – Boston Marathon: terminado9 de maio – Toronto Marathon: terminado27 de maio – Vermont City Marathon: terminado24 de junho – Sanford Marathon11 de agosto – Sweltering Summer Marathon1 de setembro – Nightglow Marathon8 de outubro – Newport Marathon4 de novembro – New York City Marathon13 de janeiro – Carlsbad Marathon or RnR Arizona or MLK Marathon in Atlanta, GA24 de fevereiro – Hyannis Marathon11 de março – RnR Washington DC15 de abril – Boston Marathon