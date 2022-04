Norte-americano Jim Walmsley vence 13.ª edição do Madeira Island Ultra Trail

O ultramaratonista norte-americano Jim Walmsley venceu este sábado a 13.ª edição do Madeira Island Ultra Trail (MIUT), cumprindo os 115 quilómetros que atravessam a ilha da Madeira, em 12:58.14 horas, menos uma hora que o último vencedor.



O atleta, de 32 anos, foi o primeiro a terminar o maior trajeto, dos cinco (16, 42, 60, 85 e 115 quilómetros) promovidos pela prova mais emblemática da Região Autónoma da Madeira, percurso que se desenrola no sentido noroeste-sudeste, tendo o ponto de partida acontecido à meia-noite de sábado no Porto Moniz e terminado, para o primeiro classificado, por volta das 13:00 em Machico.

O segundo a cruzar a meta, com uma diferença de 26 minutos, foi o francês Thibaut Garrivier (13:24.58), seguindo-se o suíço Jean-Philippe Tschumi (13:38.55), 40 minutos depois do vencedor e líder ao longo de toda a competição.

A prova feminina teve pela primeira vez uma bicampeã, com a americana Courtney Dauwalter, de 37 anos, a repetir a proeza alcançada em 2019. A ultramaratonista completou o trajeto em 14:40.35 horas, em segundo lugar ficou a francesa Audrey Tanguy (16:15.17), tendo a suíça Kathrin Goetz fechado o pódio, com o tempo 16:39.11.

No ano em que o MIUT regressa ao calendário habitual, após realizada a última edição em novembro à conta de dois cancelamentos devido à pandemia provocada pelo vírus SARS- Cov-2, o número de inscritos aumentou significativamente.

A prova madeirense do circuito Mundial de Ultra Trail contou com 3.204 participantes oriundos de 60 países, em comparação com os 1.356 do ano passado, tendo ainda superado os números de 2019 que se fixaram nos 2.724.

O melhor português foi o madeirense Luís Fernandes, da Ludens Clube Machico, que terminou na nona posição, com o tempo de 14:35.07 horas.