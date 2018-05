Continuar a ler

Esta não é a primeira vez que este corredor decide fazer algo parecido. Há cerca de dois anos cumpriu os Estados Unidos de uma ponta à outra (de San Francisco a Nova Iorque), num total de 3067 milhas (4935 quilómetros), os quais fez em 42 dias, 6 horas e 30 minutos. A grande diferença (uma das...) é que na altura foi com ajuda externa...



O que diz o Strava (dados de 2018)



Distância: 2.958 milhas (4761 quilómetros)

Tempo: 469:25 horas

Ganho de elevação: 13548 metros

Corridas: 124









Se é corredor, certamente que os seus amigos já exclamaram "és maluco!" quando lhes diz quantos quilómetros vai ou foi correr em determinado dia. É uma espécie de discurso ao qual os 'runners' estão habituados, digamos. Ora, da próxima vez que lhe disserem tal coisa, indique-lhes o nome de Pete Kostelnick. Ultramaratonista norte-americano de 30 anos, este corredor natural do Missouri vai fazer o impensável, ao correr de Kenai, no Alaska, até Key West, na Florida.A aventura, de 5319 milhas (8560 quilómetros), começa a 1 de agosto, e tem a particularidade de, segundo Kostelnick, ser feita a solo, sem qualquer apoio. Quer isto dizer que o corredor terá de, para lá de fazer 80 quilómetros diários, encontrar locais para se alimentar, para dormir, etc.

Autor: Fábio Lima