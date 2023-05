O apelo dramático de Sara Simeoni: «Devolvam-me o meu ouro olímpico»

Foi de forma bastante emocionada que a italiana Sara Simeoni lançou um apelo público na emissora estatal RAI, para que os ladrões que lhe assaltaram a casa no fim de semana lhe devolvam a medalha de ouro que conquistou nos Jogos Olímpicos de Moscovo'1980. Numa entrevista bastante sentida, a antiga atleta que se especializou no salto em altura, agora com 70 anos, assumiu que desde sábado, o dia do assalto, tem chorado de forma compulsiva."Significa anos de treino, de sacrifícios e renúncias, de decisões. Não é fácil ganhar uma medalha nuns Jogos Olímpicos. É o símbolo de tantas expectativas, significa tudo. Devolvam-me o meu ouro olímpico. Levaram-me muitas das minhas recordações, é uma medalha que nem sequer é de ouro, para eles não significa nada, mas para mim significa muito", declarou a antiga atleta, num emocionado apelo na emissora estatal RAI.De acordo com o relato da própria antiga atleta, o assalto sucedeu na tarde de sábado, numa altura em que esta e o seu marido Erminio Azzaro estavam na cidade de Scandiano para apresentação de um livro sobre a sua vida. Aproveitando-se do facto da casa estar vazia, os ladrões invadiram-na e levaram consigo vários troféus e outros objetos de valor. Para trás, ainda assim, ficaram outros bastante simbólicos, como as medalhas de prata conseguidas nos Jogos de Montreal'1976 e Los Angeles'1984.