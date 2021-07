O treino de Bolt para voltar ao corpo pré-reforma

Usain Bolt detém o recorde mundial para os 100 metros, estabelecido no Campeonato do Mundo de Atletismo de 2009, em Berlim, que até hoje ainda ninguém bateu. Mais de uma década depois, o jamaicano de 34 anos - que já está reformado - vive na Jamaica com a namorada e os seus três filhos. Recentemente voltou a empenhar-se no treino - não para ganhar corridas, mas simplesmente para "sentir-me melhor no meu corpo novamente", afirma, em entrevista à GQ americana. Leia o artigo completo no 'Must'