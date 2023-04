Obikwelu, uma carreira "brilhante" e um início difícil: «Havia dias em que só comia um pão»

Francis Obikwelu discursou este domingo no Congresso "100 anos de atletismo", evento que decorre durante este fim de semana na Faculdade de Motricidade Humana, em Oeiras, e avaliou a sua carreira de "brilhante graças ao povo português"."Nunca desisti, trabalhei muito. Havia dias em que só comia um pão. Mas eu sabia que ia ser um grande atleta", disse o atleta, oficialmente já retirado das pistas, sublinhando que sempre acreditou no seu potencial e na sua capacidade de vingar ainda que os primeiros tempos tenham sido conturbados.Obikwelu, que se naturalizou português em 2001, sente-se bastante acolhido por todos, ainda que não goste do 'peso da fama': "Cada vez que saio as pessoas cumprimentam-me, mas sempre disse que a fama era uma coisa chata. Não sou mais do que ninguém. Mas é espetacular estar aqui, é uma honra ser português, faço parte desta família", afirmou.No seu discurso, o antigo atleta não esqueceu um momento vivido em 2019: sagrou-se campeão mundial de veteranos na Polónia. "Gosto de procurar objetivos e bater recordes. Quando fui para a Polónia, pensei 'vou treinar' e fui campeão. É uma atitude que pus na cabeça: 'sou o número um, sou o melhor'. Não foi um desafio, foi um objetivo’".Atualmente, Obikwelu encontra-se a tirar formações de personal trainer e coaching e defende que os talentos para o atletismo andam por aí e têm de ser encontrados: "Devemos apostar mais nas escolas. Fazer trabalhos na rua, ir aos bairros sociais onde há muitos talentos", concluiu.