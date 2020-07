Obras na pista de atletismo do Povoense arrancam com vista à homologação pela Federação

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira anunciou que irá proceder à reabilitação da pista de atletismo do complexo desportivo do União Atlético Povoense com vista à homologação da mesma por parte da Federação Portuguesa de Atletismo.





As obras na infraestrutura inaugurada em maio de 2008 arrancam ainda este mês e deverão ter um custo de cerca de 53 mil euros, criando "as necessárias condições para o futuro acolhimento de eventos desportivos", segundo ressalvou a autarquia em comunicado.O complexo conta com um campo de relva sintético, uma pista de tartan e uma bancada.