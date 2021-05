Omar Craddock suspenso 20 meses por falhar testes antidoping

O norte-americano Omar Craddock, atleta de triplo salto, foi esta sexta-feira suspenso 20 meses, por falhar os testes antidoping, e vai estar ausente dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, adiados para 2021, devido à pandemia de covid-19.

De acordo com a Athletics Integrity Unit, o campeão dos Jogos Pan-americanos de 2019 quebrou as regras de localização em três ocasiões, mas os advogados de Craddock, de 30 anos, argumentaram, em uma audiência no tribunal, que o atleta estaria num "estado mental preocupante" no ano passado, devido ao adiamento de Tóquio2022 e ao assassinato de George Floyd.

Em agosto de 2019 e julho de 2020, Cradock não esteve disponível para fornecer amostras durante uma visita, sem aviso prévio, por parte de funcionários antidoping, uma vez não atualizou os dados de onde poderia ser encontrado.

A terceira violação ocorreu quando Cradock enfrentava uma possível proibição de dois anos, tendo realizado duas viagens entre a Califórnia e o Arizona, sem, mais uma vez, atualizar os detalhes de localização.

Omar Craddock, que estava temporariamente suspenso desde novembro de 2020, poderá recorrer da sentença junto do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD).