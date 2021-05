One Hundred lança Artificial Mountain Trail World Championship

A One Hundred apresentou este sábado a sua mais recente grande novidade: o Campeonato Mundial Artificial de Corrida Mountain Trail, que decorrerá entre os dias 25 e 27 de junho. Esta é a primeira grande aposta da empresa liderada por João Andrade, num formato totalmente distinto daquilo que estamos habituados a ver. A prova conta com uma simulação do cenário de corrida original dos percursos One Hundred World Series na cadeia montanhosa Dolomitas, nos Alpes Italianos.





Realizada fazendo uso de uma aplicação criada especificamente para o efeito, desenvolvida pela empresa de tecnologia americana IDERU, esta prova poderá ser feita em qualquer canto do planeta, sendo que a 'app' será posteriormente responsável de, através de algoritmos próprios, efetuar em tempo real o cálculo de esforço de cada atleta necessário para o mesmo atingir as condições de distância e altimetria como se uma prova real se tratasse em cenário de corrida nas Dolomitas. Dessa forma, mesmo que seja feita em percursos distintos, com exigências distintas, todos os atletas estarão em pé de igualdade.Neste evento estarão disponíveis quatro distâncias distintas (16km, 40km, 80km e 160km), contando com a participação prevista de atletas de todo o Mundo.