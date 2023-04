Pai e treinador de Pichardo revela: «Algo me dizia que ele tinha o perfil para ganhar»

Jorge Pichardo, pai e treinador de Pedro Pablo Pichardo, esteve este sábado presente no Congresso "100 anos de atletismo", evento que decorrerá durante este fim de semana na Faculdade de Motricidade Humana, em Oeiras. Questionado sobre o talento do luso-cubano, Jorge destaca o "espírito competitivo" e confessa: "algo me dizia que ele tinha o perfil para ganhar".O treinador falou ainda da realidade cubana onde Pedro Pichardo começou a dar os seus primeiros passos como atleta: "Em Cuba começa-se a competir com 10 anos. Ele tinha 6 quando quis começar. E quando tinha 10 anos, já ganhava a jovens de 12."