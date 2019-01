Patrícia Mamona acredita no ouro nos Europeus de pista coberta

A portuguesa Patrícia Mamona disse esta segunda-feira que espera poder lutar por medalhas no triplo salto nos Europeus de pista coberta, acreditando que pode lutar pelo título em Glasgow, na Escócia, em março.Depois de ter batido o recorde pessoal no salto em comprimento - uma ideia do treinador para ter "uma corrida de balanço mais rápida para o triplo salto" -, a atleta do Sporting pensa já nos Europeus."Nos Europeus espero lutar pelas medalhas, onde gostaria no mínimo, de igualar a medalha de prata, que foi a melhor classificação que já alcancei, embora na minha mente esteja sempre presente a tentativa de alcançar o ouro. Quanto ao comprimento, foi uma experiência interessante, que me deixou vontade de voltar a realizar", disse.À margem da assinatura de um contrato de patrocínio entre a Federação de Atletismo e uma marca desportiva, que vai passar igualmente a usar, Patrícia Mamona falou já do seu futuro no atletismo, embora acredite que ainda tem mais alguns anos ao mais alto nível."Eu sei que ainda tenho mais uns seis anos de alta competição, pois quero ir a dois Jogos Olímpicos, mas já tenho de pensar também no pós-carreira, e a área do fitness, afinal, é também aquilo que eu faço diariamente. Tenho algumas ideias, e este acordo [com a marca desportiva] vem permitir-me ter essa abordagem a outro nível", referiu.Na temporada de pista coberta, Patrícia Mamona tem previstas as participações nos Nacionais de clubes (cujo apuramento será já no próximo fim de semana, em Pombal) e nos Campeonatos de Portugal, além dos 'meetings' de Karlsruhe (02 fevereiro) e Madrid (08 fevereiro).