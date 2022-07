Patrícia Mamona: «Até ontem não sabia se conseguia saltar»

Depois de ter superado a qualificação em sofrimento, devido a dores nas costas, a vice-campeã olímpica Patrícia Mamona ficou no 8º lugar da final do triplo-salto, com 14,29 metros, igualando a sua melhor classificação em Doha’2019.

“Com a adrenalina esqueci-me um pouco das dores e pensei que tinha de saltar muito, mas mostrou-se que a forma não estava no pico. Estranhamente, não estando na melhor forma, igualei a minha melhor classificação, por isso, quando estiver a 100% espero conseguir melhor”, afirmou Mamona, comentando a lesão sofrida durante o aquecimento para a qualificação. “Os médicos fizeram milagres, porque até ontem [no domingo] à noite não sabia se conseguia saltar. Nem me conseguia mexer. Hoje [segunda-feira] de manhã acordei muito melhor, voltei a trabalhar com a equipa médica e conseguiram colocar-me em condições para saltar. Passei à final, também um bocadinho à ‘rasca’, mas não podia pedir muito mais...”, admitiu a recordista nacional, que foi prata em Tóquio com 15,01 metros e que agora vai focar-se no Europeu de Munique (15-21 agosto).

Liliana Cá aponta ao top-8 na final

No lançamento do disco, Liliana Cá apurou-se para final da próxima madrugada ( 2h30) . “Agora quero melhorar e ficar entre as oito primeiras”, atirou a lançadora natural do Barreiro, de 35 anos, que terminou o Grupo A de qualificação com 61,41 metros, que lhe permitiu ser a terceira repescada e nona melhor no conjunto das apuradas. Já Irina Rodrigues não conseguiu o apuramento apuramento, ficando em 23º (57,69 m).

Velocista Bazolo falha ‘meias’

Lorène Bazolo, de 39 anos, não conseguiu o acesso às meias-finais dos 200 metros, terminando em 33º na geral, após ficar em 6º na sua série, com 23,41 segundos. “Fiz a minha corrida, dei tudo o que tinha e, pronto, saiu esta marca. Tenho de aceitar, voltar a trabalhar e olhar para o Europeu e para as provas que estão para a frente. Nunca fico desiludida. Quando as coisas correm mal, aprendo e aproveito para trabalhar mais”, afirmou a luso-congolesa.