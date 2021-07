Patrícia Mamona bate recorde nacional do triplo no Mónaco

A poucos dias de entrar em cena nos Jogos Olímpicos, Patrícia Mamona mostrou estar na sua melhor forma (ou a caminho de...), ao conseguir esta sexta-feira, no Meeting da Diamond League do Monaco, bater o recorde nacional do triplo salto, agora fixado em 14,66.





A atleta do Sporting melhorou em um centímetro da anterior melhor marca nacional, que havia sido fixado pela própria nos Jogos do Rio de Janeiro, e passou a deter a sétima melhor marca mundial do ano. Note-se que Patrícia Mamona este ano já tinha saltado 14,75 na Maia, mas o salto não foi válido por conta do vento favorável.Apesar do novo recorde, Mamona terminou em terceiro no evento monegasco, que foi ganho por Shanieka Ricketts. Um triunfo da jamaicana que surgiu de forma algo insólita por conta do novo formato adotado para alguns eventos desta Diamond League, que apura as três melhores para uma finalíssima, na qual se decide o vencedor independentemente do resultado das cinco rondas anteriores. Aí, Ricketts foi a única a conseguir marca válida e acaba, por isso, por levar o triunfo para casa, pese embora no global do concurso ter acabado com a segunda melhor marca da prova (14,75), atrás de Yulimar Rojas (15,12 metros).