Patrícia Mamona bate recorde pessoal no salto em comprimento

Patrícia Mamona melhorou este sábado em seis centímetros o seu recorde pessoal no salto em comprimento, na taça de saltos da associação de atletismo de Lisboa, no Centro de Alto Rendimento do Jamor, em Oeiras.A saltadora do Sporting, recordista nacional do triplo salto, conseguiu a marca de 6,34 metros, melhorando em seis centímetros o registo obtido em 2017.A também sportinguista Yariagnis Arguelles venceu a competição, com 6,36.Nas restantes provas, destaque para os 15,79 metros de Carlos Veiga (Sporting) no triplo-salto, com mais três atletas acima dos 15 metros: os sportinguistas Miguel Marques (15,26), Denis Baía (15,18) e Oleksandr Lyashenko (15,05).No salto em altura, Tiago Pereira (Sporting) venceu, com 2,08 metros, três centímetros acima de Francisco Barreto (Benfica), enquanto o também benfiquista Ícaro Miranda levou a melhor no salto com vara (5,10 metros).Nas provas extra de lançamentos, o sportinguista Edujose Lima fez a melhor marca do ano no disco (55,78 metros), com Emanuel Sousa, do Benfica, por perto (52,30), enquanto Jessica Inchude, do Sporting lançou o peso a 16,14 metros, com Francislaine Sousa em segundo (15,54).