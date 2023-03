Patrícia Mamona conquista medalha de bronze nos Europeus de pista coberta

Patrícia Mamona conquistou este sábado a medalha de bronze na prova do triplo salto nos Europeus de pista coberta de Istambul, dando a Portugal o terceiro metal na capital turca - depois dos ouros de Pedro Pichardo e Auriol Dongmo.Campeã europeia de pista coberta em título, a triplista portuguesa fez a sua melhor tentativa em 14,16 metros, logo no primeiro salto, ficando atrás da italiana Dariya Derkach (14,20) e da turca Tugba Danismaz (14,31, um novo recorde nacional). A marca de Patrícia Mamona ficou, contudo, bem distante da sua melhor do ano em pista coberta, fixada em 14,41 metros, há três semanas em Pombal.Com mais este pódio, a portuguesa consegue a sua terceira medalha em Europeus de pista coberta, depois da prata em Belgrado'2017 e do ouro em Torun'2021.