Patrícia Mamona dá 2.º lugar à Europa no 'The Match'

A portuguesa Patrícia Mamona deu esta segunda-feira 7 pontos à seleção europeia na prova do triplo salto do 'The Match', ao ser segunda colocada na sua especialidade, com um salto de 14,21 metros.





Num evento realizado em Minsk no qual se enfrentam alguns dos melhores atletas da Europa contra uma seleção dos Estados Unidos, a triplista do Sporting registou o seu melhor salto logo na primeira tentativa, não conseguindo nas tentativas posteriormente melhorá-lo (fez dois nulos em seis tentativas).Ainda esta segunda-feira entra em ação a outra portuguesa convocada pela seleção europeia, com Irina Rodrigues em ação no lançamento do disco.