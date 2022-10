Patrícia Mamona e António Raminhos destacam importância da Corrida Multicare Vitality

A atual vice-campeã olímpica do triplo salto, Patrícia Mamona, esteve este domingo na 2.ª Corrida Multicare Vitality e participou na caminhada de 5 quilómetros. A atleta é uma das embaixadoras do evento e destacou o contributo do mesmo para a "promoção do bem-estar e da atividade física", reconhecendo que pretende inspirar os jovens a seguirem as suas pisadas."Tenho visibilidade por ser atleta de alta competição, mas é importante cativar e ter uma influência positiva nos jovens, pois foi assim que cresci, a ver outros grandes atletas. Foi assim que me tornei na pessoa que sou hoje. Tive muitos sucessos na minha carreia e há que perceber que o desporto não é so bem-estar, mas pode ser também uma profissão. É importante estar aqui a representar o atletismo", acrescentou, notando "o ambiente muito bonito, com a natureza do Jamor, que dá ainda mais um 'boost' à corrida."Já o humorista António Raminhos marcou presença como convidado especial e assumiu que neste tipo de iniciativas "é a saúde que está em causa". "Cada vez vejo mais pessoas a correr ao fim de semana, em eventos e também por iniciativa própria. Fico muito agradado por chegar aqui e ver isto cheio de gente, que vai fazer mais do que eu, de certeza", referiu ao nosso jornal.Raminhos não correu nem caminhou, mas animou todos os presentes e sublinhou a importância da atividade física para a saúde mental: "O desporto coloca-me fora de mim. Uma pessoa que lida com dificuldades, como ansiedade ou alguma perturbação, está muito auto-centrada, muito dentro da sua cabeça. O desporto coloca-nos fora de nós, em contacto com a natureza. Em termos de autoestima, da relação comigo mesmo, ajuda a melhorar uma data de fatores.""Há a ideia de que no mundo do espetáculo só quando se está mal é que se consegue criar. Mas isso é um mito. Não é bem assim", acrescentou, sendo ainda desafiado a fazer uma piada. E a resposta não desiludiu: "Piada é estar aqui (risos)!"