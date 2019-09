Patrícia Mamona e Irina Rodrigues em ação no ‘The Match’

Patrícia Mamona (triplo) e Irina Rodrigues (disco) entram hoje em ação pelo Velho Continente no duelo Europa-Estados Unidos em Minsk (Bielorrússia).





Cada equipa é composta por quatro atletas, e a poucos dias do início do Mundial em Doha (27 setembro a 6 outubro) este ‘The Match’, como é designado, oferece uma boa oportunidade competitiva para quem quer testar detalhes.Entre hoje e amanhã não se pode exigir grandes resultados no Estádio Dínamo, mas será curioso observar o comportamento das duas atletas portuguesas antes do Mundial. Mamona tem 14,65 metros como recorde nacional no triplo e Irina Rodrigues apresenta 63,86 metros, continuando, contudo, o recorde nacional do disco a pertencer a Teresa Machado com 65,40 metros desde 1998.