Patrícia Mamona: «É um orgulho poder continuar a lutar por títulos no Sporting»

Patrícia Mamona vai continuar a representar o Sporting, tendo prolongado a sua ligação ao clube de Alvalade.





Em declarações ao clube, a atleta do triplo salto afirmou ser um orgulho continuar a representar os leões."Estou muito feliz por prolongar a minha ligação ao Sporting. É um orgulho enorme fazer parte desta família e poder continuar a lutar por títulos neste clube", disse.Esta sexta-feira, Patrícia Mamona está de regresso às competições internacionais , no Meeting do Mónaco, da Liga Diamante.Após a competição no principado, Patrícia Mamona regressará de imediato a Portugal, para participar no Nacional de Clubes, agendado para sábado e onde o Sporting defende o título em femininos.