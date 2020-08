Patrícia Mamona no Mónaco num evento com recordes e boas marcas na mira

Depois de uma paragem competitiva e de um regresso gradual à ação, primeiro em eventos online e depois em provas com número limitado de atletas, o atletismo de alto nível volta esta sexta-feira, com a realização da etapa do Mónaco da Diamond League. Um evento no qual estará presente a portuguesa Patrícia Mamona e onde estarão concentradas todas as atenções dos amantes da modalidade.





Em especial por causa da corrida dos 5.000 metros, onde o ugandês Joshua Cheptegei partirá com o objetivo claro de juntar mais um recorde ao seu pecúlio. A meta são os 12:37:35 fixados há 16 anos pelo lendário Kenenisa Bekele, um tempo que muitos consideram praticamente inalcançável. Ora, já detentor dos máximos dos 5 e 15 quilómetros em estrada (12:51 e 41:05, respetivamente), o ugandês chega ao Mónaco bastante motivado, procurando destacar-se num pelotão no qual se enaltecem as presenças de o francês Jimmy Gressier (13:23.04), o italiano Yemaneberhan Crippa (13:07.84), o queniano Nicholas Kipkorir Kimeli (12:57.90), o norueguês Henrik Ingebrigtsen (13:15.38) ou o suíço Julien Wanders (13:13.84).Para lá da prova masculina, também nas senhoras haverá enorme expectativa pela marca da vencedora, já que a holandesa Sifan Hassan entra em ação com o objetivo de melhor o seu máximo pessoal (14:22.12, que é um recorde europeu) e aproximar-se do tempo de Tirunesh Dibaba, que em 2008 correu os 5000 em 14:11.15.Expectativa também pelos 200 metros (com Noah Lyles em ação e outros dois corredores com recorde abaixo dos 20 segundos) e pelos 1500 masculinos, onde haverá uma grande concentração de atletas capazes de boas marcas. O maior destaque é o queniano Timothy Cheruiyot (3:28.41), mas há outros nomes à espreita, tais como os irmãos Filip (3:30.01) e Jakob Ingebrigtsen (3:30.16), o etíope Yomif Kejelcha (3:32.59) ou o polaco Marcin Lewandowski (3:31.46).Quanto à prova do triplo, estará presente a venezuelana Yulimar Rojas, detentora da segunda melhor marca da história (15,43). De todas as presentes, Patrícia Mamona é a que detém o terceiro melhor recorde, com 14,65, apenas atrás de Rojas e de Gabriela Petrova (14,66).