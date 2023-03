Patrícia Mamona quer "saltar mais" nos Europeus mas não revela quanto: «Vou lutar por isso»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A vice-campeã olímpica do triplo salto Patrícia Mamona quer "saltar mais", já nos Campeonatos da Europa de atletismo em pista coberta, cuja qualificação enfrenta na sexta-feira, em Istambul, tendo em vista a final, no sábado.

Depois de ter conseguido 14,41 metros nos Nacionais de clubes, em Pombal, a atleta do Sporting, de 34 anos, assegurou estar preparada para uma melhor marca, sem, contudo, revelar qual.

"Não vou dizer, é sempre surpresa. Lembro-me de antes dos Jogos Olímpicos ter escrito que ia fazer 15 metros e saiu. Agora tenho escrito, é segredo, mas sei que estou a valer muito mais do que 14,53", afirmou, então Mamona, aludindo ao seu recorde nacional 'indoor', que remonta a 2021.

Esse salto, a 7 de março de 2021, valeu-lhe o título europeu em pista coberta, em Torun, na Polónia, o mesmo que pretende revalidar no sábado.

"Já disse que não vou revelar [a marca pretendida]. Estou à procura de 'timings', já provei que estava bem para os Campeonatos da Europa, e quero saltar mais. Nos Europeus quero conseguir o recorde pessoal que acho que estou para sair, mas não está garantido, é o que estou à procura e vou lutar por isso", afirmou, à Lusa, a decacampeã nacional da especialidade em pista coberta.

O titulo continental 'indoor' melhorou a prata alcançada em 2017, em Belgrado, o quinto em 2015, em Praga, e o oitavo em 2013, em Gotemburgo, concretizando, em resultados, as suas palavras.

"Estou sempre à procura de mais e mais e sinto que consigo fazer mais", realçou Patrícia Mamona.

Apesar de liderar a lista de inscritas para Istambul'2023, advertiu que "há sempre surpresas", recordando que venceu em Torun2021 por um centímetro, com os 14,52 alcançados pela espanhola Ana Peleteiro, segunda classificada, e pela alemã Neele Eckhardt.

"Tenho de estar preparada para saltar muito, tenho de me focar no que quero fazer e para lutar pelas medalhas tenho de estar bem e saltar para o meu recorde", rematou.

Mamona é a única representante lusa no triplo salto feminino, que tem a qualificação nos Europeus 'indoor' marcada para sexta-feira, a partir das 11H10 locais (8H10 em Lisboa), seguindo-se, caso esteja entre as oito primeiras, a final, no dia seguinte, às 19H50 (16H50).