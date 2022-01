Patrícia Mamona renova com o Sporting até 2024

Patrícia Mamona renovou contrato com o Sporting até 2024, anunciou esta sexta-feira o clube de Alvalade no seu site oficial. Medalha de prata no triplo salto nos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020, a atleta de 33 anos prolonga a sua ligação até ao ano de novos Jogos Olímpicos, no caso em Paris. Ao site oficial do clube, Mamona assumiu que a continuidade desta ligação ao clube é algo "fantástico"."Estou aqui há mais de 10 anos e dar continuidade a esta ligação é fantástico. É visível a minha evolução e acontece graças ao apoio do Sporting. O clube dá-me uma estabilidade que não teria e a confiança que deposita em mim é gratificante", começou por dizer Patrícia Mamona, que em seguida apontou os seus objetivos para o que aí vem."Quero continuar a dar títulos ao clube, em termos nacionais e internacionais, e ao meu país. Tenho mundiais e campeonatos europeus pela frente, quero o recorde pessoal/nacional e estar no topo da classificação tanto a nível europeu como mundial", apontou a triplista.A fechar, uma mensagem aos sportinguistas: "Quero agradecer-lhes todo o apoio que me têm dado. Da minha parte podem ter a certeza de que vou dar sempre o meu melhor para ajudar o Clube".