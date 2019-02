Patrícia Mamona segunda em Düsseldorf

A portuguesa Patrícia Mamona foi esta quarta-feira a segunda colocada no Meeting indoor de Düsseldorf, na Alemanha, ao saltar 14,22 metros numa prova do triplo salto ganha pela venezuelana Yulimar Rojas, com um salto vencedor de 14,46 metros.Com um recorde pessoal de 14,44, a atleta do Sporting começou com três nulos, registando 13,98 no quarto salto e 14,22 no quinto, isto antes de novo nulo no derradeiro ensaio.Também presente na Alemanha esteve Susana Costa, que com 13,95 foi a quarta colocada, atrás da finlandesa Kristiina Makela, com 14,05.