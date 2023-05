Patrícia Silva com recorde pessoal nos 800 metros no meeting de Andújar

Patrícia Silva conseguiu esta sexta-feira, no meeting de atletismo de Andújar, Espanha, um recorde pessoal de 2.01,77 minutos nos 800 metros, em que foi segunda, no que foi o melhor resultados dos portugueses presentes na reunião.

Com esta marca, a atleta de 23 anos sobe a sétima melhor portuguesa de sempre e supera o seu anterior melhor registo em 1,25 segundos.

Igualmente no pódio, no meeting de Andújar, ficaram as duas lusas no lançamento do peso, com Jessica Inchude a ser segunda (18,13 metros) e Eliana Bandeira terceira (17,95).

Ambas estão no ranking de acesso aos Mundiais de Budapeste em zona elegível, o que Inchude poderá reforçar mais já no domingo, no 'meeting' de Rabat, onde compete juntamente com Auriol Dongmo, a recordista nacional.

Nos 100 metros barreiras, Olímpia Barbosa foi quarta, com 13,84 segundos, melhor registo pessoal do ano, enquanto Catarina Queirós, igualmente inscrita, não competiu.

Ruben Antunes foi quinto no lançamento do martelo (70,37), Gerson Baldé quarto no salto em altura (2,14) e Mikael de Jesus sétimo nos 400 metros barreiras (52,17).

O meeting de Andújar, na região de Jaén, está integrado no circuito mundial de atletismo, com o nível continental bronze.