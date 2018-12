Paulo Guerra revela tática para ganhar

Depois da desoladora presença portuguesa no Europeu de corta-mato, onde a Seleção obteve as piores classificações coletivas de sempre (12º lugar em masculinos e femininos), Paulo Guerra, vencedor por quatro vezes da competição, assegura que o nosso país deve encarar futuras participações com outro rigor."A minha ideia é muito simples: os atletas têm de se comprometer com a Federação e, a partir de 1 de setembro, o único objetivo nas nossas mentes é o Europeu de crosse na primeira semana de dezembro", advoga o antigo campeão em 1994, 1995, 1999 e 2000."Tem de haver a obrigatoriedade de estágios e concentrações e treinar-se no percurso de corta-mato. No meu tempo só ia à pista fazer treinos para ganhar ritmo. Também fazia treinos cronometrados em percursos no corta-mato e ia treinar-me para a praia para ter mais força."Guerra, de 48 anos, diz que os treinos nos estágios eram muitos produtivos. "Ora puxava um, ora puxava outro, e tínhamos ritmos variados. Quando muito, só fazíamos uma prova de estrada em três meses. Se conseguirem fazer isto, os resultados serão diferentes", garante o fundista de Barrancos, também vice-campeão europeu em 1996.