Paulo Reis é o novo diretor técnico do atletismo do Sporting

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Paulo Reis deixa de ser técnico nacional de lançamentos e passa a ser diretor técnico do atletismo do Sporting, anunciou a Federação Portuguesa de Atletismo, explicando que as funções são "incompatíveis".

O treinador, de 49 anos, é responsável por um grupo de trabalho em que o elemento mais destacado é Auriol Dongmo, campeã mundial do lançamento do peso em pista coberta.

O fim da ligação de Paulo Reis à estrutura federativa é no final de abril, passando em maio a assumir o posto no clube, onde sucede a Carlos Silva, que continua como treinador.

Fundador da Juventude Vidigalense, de Leiria, Paulo Reis foi eleito em 2021 pela Associação de Treinadores de Atletismo como Treinador do Ano no setor de lançamentos.

Na nota em que dá conta da saída de Paulo Reis, a FPA "reconhece e agradece o importante contributo que tem dado ao atletismo nacional, na estrutura técnica da FPA, ao longo dos anos, desejando-lhe as maiores felicidades no projeto que agora vai iniciar".