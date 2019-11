Paulo Rosário e Salomé Afonso vencem corta-mato Cidade de Amora

Os atletas do Sporting Paulo Rosário, Luís Monteiro e Salomé Afonso qualificaram-se este domingo, no corta-mato Cidade de Amora, para a seleção portuguesa de estafeta mista, que vai disputar o Europeu de corta-mato em Lisboa.

Paulo Rosário venceu a prova masculina de 1.500 metros, no Parque do Serrado, na Amora, seguido de Luís Monteiro, enquanto Salomé Afonso triunfou na prova feminina, na mesma distância, juntando-se, os três, a Marta Pen, atleta já selecionada para a prova de 8 de dezembro, no Parque da Bela Vista.

A equipa pode, no entanto, sofrer alterações ao critério do Diretor Técnico Nacional, José Santos, que deverá confirmar os nomes dos atletas selecionados para as diferentes provas do Europeu em 27 de novembro.

Classificação do 30.º corta-mato Cidade de Amora:

Masculinos

1. Paulo Rosário (Sporting), 4.19 minutos

2. Luís Monteiro (Sporting), 4.20

3. Isaac Nader (Benfica), 4.25

4. Hugo Ganchas (Juventude Vidigalense), 4.27

5. Alexandre Figueiredo (Benfica), 4.28

Femininos

1. Salomé Afonso (Sporting), 5.02 minutos

2. Patrícia Silva (Benfica), 5.18

3. Maria Carvalho (Maia AC), 5.41

4. Margarida Dionísio (ACR Senhora do Desterro), 5.48

5. Kcénia Bougrova (Run Tejo), 5.57