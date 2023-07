Pedro Afonso medalha de bronze nos 200 metros do FOJE

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O velocista português Pedro Afonso conquistou esta quinta-feira a medalha de bronze na prova de 200 metros do Festival Olímpico da Juventude Europeia (FOJE), o segundo pódio do dia e o quarto para a missão lusa em Maribor, Eslovénia.

Com 21,41 segundos, o setubalense só foi batido pelo suíço Akira Eghagha, ouro com 21,07, enquanto a prata foi para o lituano Danielius Vasiliauskas, com 21,20.

Na Eslovénia, Pedro Afonso já tinha batido o seu recorde pessoal, que fixou em 21,28.

Horas antes, tinha sido a judoca Mariana Silveira a levar o bronze, na categoria de -57 kg, após vencer, no combate decisivo, cipriota Marina Azinou pela pontuação máxima, ippon.

Este foi o segundo bronze do judo português no FOJE, uma vez que Rodrigo Janeiro já o tinha conseguido, na quarta-feira, na categoria de -66 kg.

A primeira medalha lusa no evento foi, no entanto, de ouro, do nadador Rafael Mimoso, que, na terça-feira, se impôs nos 200 metros bruços.

Portugal soma até ao momento uma medalha de ouro e três de bronze.