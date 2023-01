Pedro Amaro e Mónica Silva vencem São Silvestre do Porto

Pedro Amaro (Benfica) e Mónica Silva (Salgueiros) venceram este domingo a 28.ª edição da São Silvestre do Porto, naquela que foi a segunda conquista da atleta salgueirista na prova, após já ter ganho em 2019.

Na competição masculina, Pedro Amaro fez o trajeto de 10 quilómetros em 30.06 minutos, estreando-se na competição logo com uma vitória, ao bater os tempos dos sportinguistas Hélio Gomes e Rui Teixeira (30.10 e 30.11, respetivamente), numa corrida que foi apenas decidida nos instantes finais.

Mónica Silva, que tinha falhado a última edição, em março de 2022, regressou à prova com uma vitória e repetiu o êxito de 2019, na última vez em que tinha participado, fazendo desta feita o percurso em 35.20 minutos, com Sara Duarte (36.46), do Sporting de Braga, e Laura Silva (37.12), do Clube Desportivo S. Salvador do Campo, a fecharem os lugares do pódio no ranking feminino.

Classificações da 28.ª edição da Corrida de São Silvestre do Porto:

- Masculinos:

1. Pedro Amaro, 30.06

2. Hélio Gomes, 30.10

3. Rui Teixeira, 30.11

- Femininos:

1. Mónica Silva, 35.20

2. Sara Duarte, 36.46

3. Laura Silva, 37.12