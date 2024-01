Pedro Buaró bate recorde nacional do salto com vara

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por SLBenfica Atletismo (@slbenfica_athletics)

Pedro Buaró bateu este sábado o recorde nacional do salto com vara, ao elevar a fasquia aos 5.75 metros para vencer (ex aequo com Robin Emig) o Meeting Univers Perche Le Dévoluy, em França.O atleta do Benfica, de 22 anos, entrava em concurso com 5.65 de melhor registo, conseguido em Chorzów, no ano passado, uma marca que viria a igualar à sua quarta tentativa. Na quinta subiu aos 5.75 e superou a fasquia, antes de tentar elevá-la aos 5.82 metros - algo que falhou em três tentativas.O anterior recorde nacional era de Diogo Ferreira, com os 5.71 metros conseguidos em 2017.