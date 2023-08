Pedro Buaró estreia-se no Mundial com eliminação no salto com vara

O jovem português Pedro Buaró, de 22 anos, estreou-se esta quarta-feira em Campeonatos do Mundo de atletismo com o 26.º lugar na qualificação do concurso do salto com vara, em Budapeste.

Buaró estreou-se com um salto nulo, superou a fasquia a 5,35, sendo eliminado após três tentativas falhadas a 5,55, a última das quais depois de, aparentemente, a ter passado.

"Eu também achei que tinha passado, mas, infelizmente, a fasquia caiu. Às vezes, simplesmente, não dá. Eu estava a valer mais, estava na esperança e confiante num recorde pessoal, porque eu estou mesmo bem, sinto-me em forma, e não deu porque não deu", lamentou o saltador madeirense.

O apuramento para a final do salto com vara 'fechou' para os 13 atletas que superaram 5,75, 10 centímetros acima do recorde pessoal do saltador do Benfica, 26.º entre os 34 hoje presentes na qualificação.

Depois da estreia em Mundiais, o atleta natural de Câmara de Lobos aponta aos Jogos Olímpicos Paris2024, e à marca de qualificação (5,82 metros).

"Tenho de treinar e treinar mais para saltar cada vez mais alto, porque quero tentar a marca de qualificação direta para os Jogos Olímpicos [Paris2024]", vincou Buaró.

Nuno Fernandes detém o melhor registo luso na disciplina em Mundiais, com o 21.º lugar em Gotemburgo1995, enquanto o recorde nacional, de 5,71, está na posse de Diogo Ferreira, desde junho de 2017.