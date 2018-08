Continuar a ler

O atleta de origem cubana adquiriu nacionalidade portuguesa somente em dezembro de 2017 e a sua participação estava condicionada a essa decisão, embora a FPA tenha feito preventivamente a sua pré-inscrição.Na ausência do atleta do Benfica, atual recordista nacional do triplo salto, a participação portuguesa na especialidade continuará a contar com Nelson Évora, campeão olímpico em 2008 e campeão mundial em 2007, faltando-lhe ainda o título de campeão europeu ao ar livre, para o qual é um dos principais favoritos.