Pedro Pichardo alcança melhor marca mundial do ano na Hungria

A menos de um mês da entrada em cena nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, Pedro Pichardo lançou um sério aviso a toda a concorrência, ao fixar na Hungria, no Gyulai István Memorial, a melhor marca mundial do ano, com uns 17.92 metros que passam a ser também a segunda melhor marca nacional da história e também segundo melhor registo de sempre do lusocubano enquanto português - o seu recorde ainda é como cubano, com 18,08 metros.





Numa prova na qual esteve presente Nelson Evora - sem conseguir fazer qualquer salto válido -, o segundo lugar foi para o burquinês Hugues Fabrice Zango (17.82) e o terceiro para os argelino Yasser Triki (17.33).