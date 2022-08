Pedro Pichardo avisa concorrência: «Vim cá para ganhar a medalha de ouro»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O campeão olímpico e mundial Pedro Pablo Pichardo assumiu esta segunda-fiera que está nos Europeus de atletismo de Munique em busca do ouro no triplo salto, cuja final se realiza na quarta-feira.

"Na quarta-feira, a ver se as coisas se alinham. Vim cá para ganhar a medalha de ouro e fazer um bom salto. Vamos esperar a ver o que acontece", disse, à agência Lusa, após se qualificar para a final.

Pichardo precisou de um segundo ensaio para ultrapassar os 16,95 metros fixados como necessários, conseguindo-o em 17,36 depois dos 16,89 na primeira tentativa, a seis centímetros do objetivo. "No primeiro salto fiz um mau apoio, o que deixou o meu treinador chateado, não gostou. O segundo foi muito bom, consegui ultrapassar a marca de qualificação e cumprir o meu objetivo para hoje", esclareceu.

Pichardo recordou que a sua relação com o seu técnico, igualmente seu pai, é determinante para os êxitos na sua carreira. "Durante a competição, eu e o meu treinador quase não falamos. Só nos olhamos e já sei o que tenho de fazer. Falamos pouco. Além de treinador e meu pai, é o meu melhor amigo. Isso ajuda muito nos resultados do Pedro Pichardo", destacou.

O atleta destacou a "confiança um no outro" e revelou que, quando não está bem fisicamente, o seu progenitor é quem o empurra para os melhores desempenhos, ajudando-o "muito, muito".

Pedro Pablo Pichardo disputa a final do triplo salto na quarta-feira, às 19:15 (hora de Lisboa), juntamente com Tiago Pereira, que entrou com o 10.º melhor tempo.

O principal favorito ao ouro, depois do título mundial em Eugene, Estados Unidos, há um mês, apurou-se com o melhor registo, 16 centímetros mais do que o italiano Emmanuel Ihemeje.