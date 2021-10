Pedro Pichardo e a nomeação para atleta do ano: «Merecia estar entre os melhores»

Pedro Pichardo, campeão olímpico do triplo salto, que está entre os candidatos a atleta masculino do ano, considera que a nomeação é um reconhecimento merecido pelo trabalho realizado.

O saltador português, de origem cubana, que foi este domingo homenageado pelo município de Palmela, comentou, em Pinhal Novo, localidade do concelho palmelense em que reside, o facto de estar entre os 10 candidatos ao troféu de melhor do ano do World Athletics, organismo máximo da modalidade a nível mundial.

"Sinto gratidão. É o reconhecimento por todo o trabalho feito esta época. Penso que, pelo menos, merecia estar entre os melhores do ano, uma vez que eu, o meu pai e equipa de trabalho, temos feito tudo para ser o melhor do ano. É um bom reconhecimento", admitiu.

Na iniciativa em que esteve rodeado por mais de uma centena de jovens atletas, Pedro Pichardo, que já tem as próximas metas traçadas, não escondeu que 2021 foi o seu melhor ano de sempre e que será difícil superá-lo.

"Até agora é o meu melhor ano. Vai ser difícil superar um ano em que juntei os Jogos Olímpicos, o campeonato da Europa 'indoor' e a Liga Diamante. Próximos objetivos? Ganhar o ouro nos Mundiais, de pista coberta e de ar livre, em março e agosto de 2022, e tentar bater o recorde do mundo", apontou.

Rodeado por crianças que praticam atletismo na Associação Académica Pinhalnovense, no Palmelense FC e no Quintajense FC, emblemas do concelho do Palmela, o saltador confessou sentir-se feliz e deixou uma mensagem aos jovens atletas.

"É um prazer estar aqui hoje com estas crianças, que sei que vieram cá por mim e querem continuar os meus passos. Fico muito orgulhoso por isso. A mensagem que lhe deixo é que acreditem sempre em si e lutem pelo que querem", afirmou.

Ainda sobre a homenagem, que decorreu na Praça da Independência, em Pinhal Novo, freguesia em que reside, Pedro Pichardo confidenciou estar orgulhoso pela distinção.

"Enche-me de orgulho porque moro aqui, no Pinhal Novo, e sei que as pessoas desta terra têm um grande orgulho em me ter aqui. Fico muito feliz", disse.

Álvaro Amaro, presidente da autarquia palmelense, considerou que a iniciativa levada a cabo hoje para homenagear o luso-cubano é mais do que merecida.

"A homenagem é devida pela alegria que Pedro Pichardo deu ao Pinhal Novo, onde reside, ao concelho de Palmela e ao país. É um exemplo inspirador e motivador para as escolinhas que temos a praticar atletismo no concelho de Palmela. Acredito que o Pedro vai contribuir para o aumento da dinâmica na modalidade", vaticinou.

Em março deste ano, o município de Palmela aprovou, por unanimidade, uma saudação a Pedro Pichardo pelo título de campeão europeu no triplo salto em pista coberta e, em 01 de junho, nas comemorações do Dia do concelho, atribuiu ao atleta a Medalha Municipal de Mérito, Grau Ouro, na área do Desporto.