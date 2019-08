Pedro Pichardo em Paris no dia 24

A ida de Pedro Pichardo à Seleção Nacional não lhe provocou grandes alterações no plano de treino. Como soube com antecedência que seria convocado, o atleta do Benfica continuou a fazer a sua preparação, que nesta altura requer alguma intensidade de cargas. No Nacional da 1.ª Divisão, Pichardo foi poupado, limitando-se a fazer dois ensaios, o mesmo sucedendo na Noruega. Foram triunfos fáceis. A partir de agora é recuperar e antes de Doha, Pichardo vai competir na Liga Diamante em Paris, no próximo dia 24. Aí, sim, é um teste mesmo a sério.