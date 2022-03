Pedro Pichardo: «Espero ficar no Benfica para sempre»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Pedro Pichardo, campeão olímpico do triplo salto, revelou que pretende ficar no Benfica "para sempre". Depois de ter recebido o galardão Cosme Damião relativo à categoria atleta de alta competição, o luso-cubano reconheceu estar muito grato ao clube, ao qual chegou em 2017, e que é de águia ao peito que pretende "terminar a carreira"."Agradecer ao Benfica por me ter apoiado desde o primeiro dia que cheguei a Portugal, é uma segunda família. Espero ficar aqui para sempre, acabar aqui a minha carreira", disse o campeão olímpico.