Pedro Pichardo frente a Nelson Évora e Christian Taylor

Depois de ter obtido a marca de qualificação olímpica no meeting de Roma, o benfiquista Pedro Pablo Pichardo volta a defrontar na próxima terça-feira em Montreuil, França, o sportinguista (e compatriota) Nelson Évora no triplo salto, num concurso que conta com o norte-americano campeão olímpico e mundial, Christian Taylor.

Pichardo foi 2º em Roma com 17,74 metros e na rota de preparação para o Mundial em Doha, em setembro, fará a sua segunda prova da temporada, depois de ter sido impedido de representar o Benfica na Taça dos Clubes Campeões Europeus.

Para Nelson Évora trata-se de uma boa oportunidade de fazer uma marca interessante. Em Roma foi 10º com 16,69 metros.

Desistências na Corunha

Entretanto, ontem, na Corunha, no Grande Prémio de Marcha, as duas portuguesas, Ana Cabecinha e Edna Barros, desistiram, vítimas de indisposição. No meeting de Salamanca, o sportinguista Carlos Nascimento esteve em bom plano ao ganhar os 100 metros com 10,26 segundos e o benfiquista João Oliveira venceu os 110 metros barreiras com 13,75 segundos. A sportinguista Lorene Bazolo triunfou nos 100 metros (11,42 s) e 200 metros (23,32 s).