Pedro Pichardo renova contrato com o Benfica: «Continuar em casa é uma honra»

O Benfica anunciou a renovação de Pedro Pichardo. De acordo com as águias, o atleta luso-cubano assinou um "vínculo multianual que inclui o ciclo olímpico de Paris e o que virá depois de 2024", o que deixa entender que continuará nos encarnados depois dos próximos Jogos Olímpicos, precisamente nesse ano, visando o ciclo olímpico seguinte."O Benfica é a minha casa! Continuar em casa é uma honra, foi o Benfica quem me apoiou quando tomei a decisão de sair do país onde nasci, e tem-me apoiado para que eu continue ao mais alto nível do desporto. Para mim, é uma grande honra e sinto-me muito feliz!", começou por dizer aos meios oficiais do clube, prosseguindo: "O Benfica tem-me dado tudo e todas as condições para eu conseguir atingir os resultados que tenho obtido. Sinto-me em casa, em família! Desde que cheguei a Portugal, o Benfica tem-me apoiado desde o primeiro dia."Pichardo chegou ao Benfica em 2017 e é o atual campeão europeu, mundial e olímpico do triplo salto. Apesar das conquistas, o saltador tem ainda objetivos por alcançar. "Quero continuar a somar e a revalidar os títulos que ganhei. Quero continuar a ganhar títulos para o Benfica e para o País. Ainda tenho uma pequena dívida comigo, alcançar o recorde do Mundo, e vou trabalhar muito para o alcançar", vincou, referindo-se à marca de 18,29 metros que pertence ao britânico Jonathan Edwards desde 1995.