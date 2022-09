Pedro Pichardo segundo na Finalíssima da Diamond League

O português Pedro Pablo Pichardo foi esta quinta-feira segundo colocado na Finalíssima da Diamond League, que se realiza em Zurique, falhando assim a revalidação do título que tinha conquistado no ano passado. Ainda assim, o saltador luso, de 29 anos, consegue levar para casa um cheque de 12 mil euros pelo seu segundo posto.Com 17.63 metros, feitos logo no primeiro salto, o campeão olímpico, mundial e europeu acabou batido pelo cubano Andy Díaz, que com 17.70 metros conseguiu não só o ouro como fixou um novo recorde pessoal. Em terceiro ficou o também cubano (a caminho de ser espanhol) Jordan Díaz, com 17.60.Quanto a Patrícia Mamona, foi a sexta na final feminina, ao conseguir o seu melhor salto em 14.24 metros, na sua última tentativa. A portuguesa, vicecampeã olímpica, ficou longe da marca que tinha conseguido recentemente nos Europeus (14.45), mas a verdade é que se conseguisse registo não teria saído da última posição.Isto porque o concurso teve um nível bastante elevado, com Yulimar Rojas a vencer (como esperado), com 15.28 metros, à frente da ucraniana Maryna Bekh-Romanchuk (14.96) e Shanieka Ricketts (14.85). Tori Franklin foi quarta, com 14.75, ao passo que Thea Lafond acabou em quinto, com 14.56. Ainda assim, apesar de ter ficado em sexto, Mamona fica com mais uma presença na Finalíssima no seu currículo e também embolsa pouco mais de dois mil euros.