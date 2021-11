Pedro Pichardo visita Exposição do Centenário

Pedro Pichardo visitou esta sexta-feira a Exposição do Centenário da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA), numa cerimónia que contou com a presença do presidente da FPA, Jorge Vieira, assim como o presidente da Confederação do Desporto de Portugal, Carlos Cardoso.O campeão olímpico do triplo salto em Tóquio agradeceu o apoio da FPA. "Sem esse apoio não tinha conseguido ser campeão olímpico", disse no evento.Jorge Vieira destacou a popularidade do atletismo em Portugal. "Já somos a modalidade com mais medalhas olímpicas, a única com campeões olímpicos. Tenho o sonho de um dia seremos a que mais praticantes tem formalmente, portanto, filiados, porque informalmente somos seguramente a mais praticada, por todas as idades. Com a criação do Departamento de Corrida e, assim, a integração do running no contexto federativo, estamos a aproximar-nos da concretização deste desígnio de juntarmos a quantidade de praticantes à qualidade traduzida no número de medalhas já alcançadas pelo nosso atletismo", salientou o responsável federativo.