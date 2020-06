Pedro Pichardo volta à ação em evento à escala global

O benfiquista Pedro Pichardo vai voltar à ação em julho, para marcar presença nos Inspiration Games, um meeting realizado pela Liga de Diamante que juntará alguns dos melhores atletas mundiais num evento à escala global, que devido à pandemia de Covid-19 será realizado em vários pontos do planeta, desde Suíça, Holanda ou Estados Unidos.





O atleta encarnado, de 26 anos, competirá em Lisboa (em local ainda a definir), tendo como adversários Omar Craddock e Christian Taylor, que farão as suas tentativas no triplo salto nos Estados Unidos, em Walnut e Bradenton, respetivamente. Os atletas devem competir em horários distintos, até porque há a descontar a diferença horária, mas a transmissão do evento irá colocá-los a par, de forma a dar emoção a todo evento.Para lá deste duelo de topo no triplo salto, há ainda outros embates de realce a destacar, nomeadamente um pouco usual confronto nos 150 metros entre Allyson Felix, Mujinga Kambundji e Shaunea Miller-Uibo, nos 300 metros barreiras com Dalilah Muhammad, Lea Sprunger e Zuzana Hejnová, ou uns 200 metros masculinos com Noah Lyles, Christophe Lemaitre e Churandy Martina.Tudo isto para seguir em direto a 9 de julho, num evento que terá como sede a cidade de Zurique, que nesta data tinha previso receber precisamente um muito aguardado meeting da Liga de Diamante.