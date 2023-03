Pichardo apadrinhou inauguração do Centro de Marcha e Corrida de Quinta do Anjo

Pedro Pichardo foi um dos padrinhos da inauguração do Centro de Marcha e Corrida de Quinta do Anjo, junto ao Quintajense Futebol Clube, no concelho de Palmela.A cerimónia teve lugar na manhã deste domingo e à mesma compareceu o presidente da Federação Portuguesa Jorge Vieira, que elogiou a iniciativa, bem como o facto de o clube ter uma pista de atletismo simplificada."É um exemplo para outras autarquias. Em todas há uma piscina, um pavilhão, mas são poucas as que têm uma pista de atletismo", lamentou o dirigente.