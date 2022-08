Pichardo e a 'fuga' aos jornalistas no aeroporto: «Estava rebentado, cansado»

À margem das declarações a propósito da homenagem de que foi alvo por parte da Câmara Municipal de Setúbal , no Complexo Desportivo onde treina, Pedro Pablo Pichardo não fugiu à questão relativa à 'fuga' aos jornalistas aquando do regresso dos Estados Unidos, após os Mundiais de Eugene. Aos repórteres presentes, o campeonato mundial confirmou que a viagem foi bastante cansativa e que esse foi o motivo da sua decisão de sair por outra porta."Ainda estou cansado. Estava rebentado, cansado. A viagem não foi boa, houve atrasos no embarque... estava mesmo morto. Pedi à Federação se podia agendar a imprensa para outro dia, mas não foi possível. Espero que as pessoas entendam e não levem a mal. Estou sempre disponível e espero que entendam", disse o triplista.Já a pensar no Campeonato da Europa de Atletismo - para o qual foi hoje confirmado como convocado -, que decorre em Munique (Alemanha), de 15 a 21 de agosto, e na Liga Diamante, o saltador não hesita em apontar ao lugar mais alto do pódio. "É como sempre digo: gosto de competir e ganhar. Na minha cabeça está sempre a vitória. Tenho tido muitas competições e a viagem da América deixou-me fatigado, mas já estamos a trabalhar e espero que a partir de sábado comecem a sair bons resultados".