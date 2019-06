Pichardo e Nelson Évora perdem para Christian Taylor em meeting francês

O norte-americano Christian Taylor, atual campeão olímpico e mundial do triplo salto, foi esta terça-feira claramente mais forte do que os portugueses Pedro Pichardo, terceiro, e Nelson Évora no meeting de Montreuil, arredores de Paris.Num concurso marcado por frio e chuva, Taylor abriu com 17,41 metros, marca que o manteve na liderança até ao final, sem que ninguém se aproximasse minimamente desse registo.Taylor, que fez quatro saltos válidos, todos acima de 17 metros - teve um nulo e prescindiu de outro - também teria ganhado com ensaios a 17,24 ou 17,17.O segundo foi Hughes Frabice Zango, do Burkina Faso, com 17,08, enquanto que o luso-cubano Pedro Pablo Pichardo - que se vai estrear por Portugal no Mundial de Doha, em outubro - foi terceiro, com 16,67.Pichardo começou mal, com 16,39, nulo e 16,22, para depois conseguir três saltos mais conseguidos, a 16,63, 16,67 e 16,65.Quanto a Nelson Évora, esteve sempre fora da luta pelos primeiros lugares, acabando por ser nono e último deste concurso, com 15,39. Além desse registo, ao terceiro ensaio, fez dois nulos, retirando-se depois da pista.