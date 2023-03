Pichardo e o espaço para as medalhas: «Se não houver, faço um buraco em casa»

Pedro Pablo Pichardo chegou esta manhã a Lisboa, orgulhoso com a medalha de ouro conquistada no triplo salto no Europeu de pista coberta, que hoje termina em Instambul. O atleta português saltou 17,60 metros, fixou um novo recorde nacional, que é também a melhor marca mundial do ano. Como conseguiu? Com muito trabalho, explica o campeão luso-cubano."Muito treino. Temos de perguntar ao mister como consigo, ele é o encarregado dos treinos e da parte fisica. Eu é só 'sacar', sou um robot configurado para fazer o trabalho. Agora vou descansar 5 dias e continuar a somar vitórias", explicou Pichardo ainda no aeroporto, garantindo ter sempre mais espaço para medalhas: "Se não tiver, faço um buraco em casa, temos de arranjar espaço."Pichardo não tem dúvidas que é o melhor atleta do triplo salto ao nível mundial. "Pelos resultados, acho que sou, mas não me foco nisso. Tento ter os pés bem assentes na terra."Os próximos objetivos passam pelas "provas da Liga de Diamante e pelo Mundial, no verão". E por tentar bater o recorde mundial. "Agora que tenho todos os títulos, vamos tentar o recorde, que é a única coisa que me falta."