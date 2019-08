Pichardo estreia-se por Portugal com uma vitória

O luso-cubano Pedro Pablo Pichardo estreou-se este domingo da melhor forma com as cores portuguesas, ao conquistar a vitória no triplo salto da Primeira Liga do Europeu de Nações de atletismo, que se realiza em Sandnes, na Noruega.Com um salto de 16.98 metros, conseguido à segunda tentativa, o saltador do Benfica confirmou o favoritismo - mesmo sem realizar uma marca extraordinária -, deixando o romeno Razvan Grecu em segundo (16.82) e o eslovaco Tomas Veszelka (16.51) em terceiro.Com esta vitória, Pichardo deu ao nosso país 11 pontos, que permitem aumentar a vantagem lusa no comando, agora com 258 pontos, mais 30 do que a Bielorrússia.Quem também venceu esta manhã foi Lorene Bazolo, que com 23,78 segundos triunfou na prova dos 200 metros.De notar que André Pereira também se destacou este domingo, ao ser segundo nos 3000 metros obstáculos, com 8:53.60 minutos. Melhor do que o português apenas ficou o norueguês Tom Erling Karbo, com 8:52:00. Mariana Machado também se evidenciou, ao ser segunda nos 5000 metros, com um tempo de 16:01.14 minutos, que é um novo máximo europeu do ano em Sub-20.